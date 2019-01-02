В Краснодаре прооперировали 97-летнюю пациентку с раком

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:32:12+03:00

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Кубанские врачи, как мы все знаем, творят чудеса. Проводят сложнейшие операции, ставят на ноги людей, которые, по всем прогнозам, должны были стать инвалидами. Очередная история произошла в маммологическом отделении Клинического онкологического диспансера №1. Там провели сложнейшую операцию 97-летней пациентке.

- Женщина поступила в диспансер с агрессивной формой злокачественной опухоли молочной железы. Необходима была срочная операция, и дата ее проведения совпала с днем рождения женщины. Несмотря на солидный возраст и множественные сопутствующие заболевания, после проведенной мастэктомии пациентка быстро пошла на поправку, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Женщина рассказала своим врачам, что дает ей силы жить и бороться за здоровье в таком возрасте. Дело в том, что пациентка несколько лет назад вышла замуж. Супругу, кстати, 77 лет.

- Мы с большой любовью относимся друг к другу, ведем здоровый образ жизни и, надеюсь, что у нас еще впереди немало счастливых мгновений, - объяснила пациентка.

В практике краевого онкодиспансера, это первая пациентка, которая прооперирована в столь зрелом возрасте.