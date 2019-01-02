В Новороссийске старейший работающий пенсионер отметил 101-й год рождения

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:05:16+03:00

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Такие года за плечами – это большая редкость. Еще большая – работать, быть в здравом уме и трезвой памяти. За плечами Виталия Андреева Лесика вековая история.

Он родился 30 декабря 1917 года на Украине. Затем была служба в погранвойсках, учеба в Харьковском военно-политическом училище войск МВД, работа в тресте «Новороссийскстрой», затем – на Новороссийском вагоноремонтном заводе. С апреля 1975 года Виталий Андреевич – начальник штаба Поста №1 почетного караула у огня Вечной славы.

Сейчас долгожитель работает во Дворце творчества детей и молодежи имени Н.И. Сипягина.

Помимо воинских наград у ветерана есть почетные звания «Заслуженный учитель Кубани», «Отличник просвещения».

- Оставаться в строю мне здорово помогает осознание того, что я еще полезен людям. Если же говорить о физподготовке, то я каждый день в шесть утра независимо от времени года самостоятельно хожу на море и плаваю там подолгу без всякого сопровождения. Пищу приемлю любую. Врачи советовали, правда, на диету сесть, но я только рукой махнул. Главное, есть побольше натуральных продуктов и в меру, - таков секрет долголетия капитана второго ранга в отставке Виталия Лесика.