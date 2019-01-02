2019-01-02T12:46:41+03:00
Происшествия

В Сочи согрел многоквартирный дом

Погорельцев разместили в одной из местных гостиниц
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: www.instagram.com/chp_sochi/Фото: www.instagram.com/chp_sochi/
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Вечером 1 января в переулке Мебельном, что в сочинском поселке Дагомыс, сгорел дом. В нем всего два этажа и 23 квартиры. Огонь уничтожил восемь из них.

Пожар начался в 20:25. Уже через минуту к месту выехали подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. На месте они были через восемь минут. Спасатели на месте оценили, что огонь охватил 150 квадратного метра.

Локализовать пожар удалось к 21:05, полностью потушить в 21:27.

Из огня спасли 15 человек. По предварительной информации, погибла женщина 1948 года рождения. Она скончалась в результате сердечного приступа после того, как ее вывели в безопасное место.

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