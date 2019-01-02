СК начал проверку по факту гибели двух человек в пожаре в Курганинске
Они не смоги выйти из пылавшей бытовки
Назначено проведение судебно-медицинской экспертизыФото: Архив "КП"
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Следственный комитет Краснодарского края начал проверку по факт гибели мужчины и женщины. В два часа ночи 2 января они были в бытовом вагончике, который сгорел.
Тела 46-летнего мужчины и 36-летней женщины нашли после локализации пожара.
- Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СКРФ по Краснодарскому краю.
Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводится доследственная проверка.
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