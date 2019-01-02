СК начал проверку по факту гибели двух человек в пожаре в Курганинске

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:21:23+03:00

Они не смоги выйти из пылавшей бытовки

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет Краснодарского края начал проверку по факт гибели мужчины и женщины. В два часа ночи 2 января они были в бытовом вагончике, который сгорел.

Тела 46-летнего мужчины и 36-летней женщины нашли после локализации пожара.

- Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СКРФ по Краснодарскому краю.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводится доследственная проверка.