2019-01-02T14:21:23+03:00
Происшествия

СК начал проверку по факту гибели двух человек в пожаре в Курганинске

Они не смоги выйти из пылавшей бытовки
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
Поделиться:
Назначено проведение судебно-медицинской экспертизыНазначено проведение судебно-медицинской экспертизыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Следственный комитет Краснодарского края начал проверку по факт гибели мужчины и женщины. В два часа ночи 2 января они были в бытовом вагончике, который сгорел.

Тела 46-летнего мужчины и 36-летней женщины нашли после локализации пожара.

- Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СКРФ по Краснодарскому краю.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводится доследственная проверка.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Праздник к нам пришел: какие гулянья пройдут в Краснодаре во время каникул
В Краснодарском крае запустили флешмоб о новогодних традициях советской эпохи
В Сочи согрел многоквартирный дом
В Новороссийске старейший работающий пенсионер отметил 101-й год рождения
В Краснодаре прооперировали 97-летнюю пациентку с раком
В Краснодаре полицейские начали ходить по домам
Футболисты «Краснодара» записали поздравление для болельщиков
В Щербиновском районе мужчина похитил больше 130 кило металла
На дорогах Краснодара дежурит спецтехника на случай гололеда
Дебош на самолете, летевшем из Сочи в Москву, устроил бывший хоккеист «Сочи» Олег Сапрыкин
В Краснодаре в новогоднем забеге поучаствовали 500 человек
В Новороссийске из-за попадания пиротехники сгорела «Газель»
Жительницы Новороссийска проводили старый год заплывом в море
Звезды российского хоккея проведут благотворительный матч в Сочи
В Сочи министр здравоохранения Кубани в новогоднюю ночь принял двойню
Рейс из Сочи в Москву экстренно сел в Воронеже из-за пьяного дебошира в бизнес-классе
В Кавказском районе задержали банду воров
В Краснодаре в новогоднюю ночь родились две девочки
Новый год на Театральной площади встретили около 20 тысяч краснодарцев
В Краснодаре из-за фейерверка вспыхнул балкон многоэтажки
В горах Кубани по-прежнему лавиноопасно
Школьницу, сбежавшую из Краснодара ко взрослому мужчину, нашли во Владимирской области