В Сочи стартовали Рождественские детские спортивные игры

2 Янв. 2019 2019-01-02T20:10:25+03:00

А в горах Красной Поляны показывают новогодние советские фильмы

Изменить размер текста: A A

В Сочи всероссийский фестиваль примет детские и юношеские команды 2004-2011 годов рождения, разделенные на несколько видов спорта: футбол, мини-футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол, фигурное катание и тхэквондо.

- Игры и форум примут крупнейшие олимпийские объекты в Сочи. Турниры пройдут вплоть до 15 января, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

А еще на сцене у Ратуши курорта «Роза Хутор» в дни новогодних каникул транслируют любимые советские фильмы.

Кинофильмы крутят ежедневно. 2 и 3 января в 12:00, с 4 по 6 января в 14:00.