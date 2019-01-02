В Сочи стартовали Рождественские детские спортивные игры
В Сочи всероссийский фестиваль примет детские и юношеские команды 2004-2011 годов рождения, разделенные на несколько видов спорта: футбол, мини-футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол, фигурное катание и тхэквондо.
- Игры и форум примут крупнейшие олимпийские объекты в Сочи. Турниры пройдут вплоть до 15 января, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.
А еще на сцене у Ратуши курорта «Роза Хутор» в дни новогодних каникул транслируют любимые советские фильмы.
Кинофильмы крутят ежедневно. 2 и 3 января в 12:00, с 4 по 6 января в 14:00.
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