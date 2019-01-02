2019-01-02T15:58:43+03:00
Общество

В Краснодарском крае запустили флешмоб о новогодних традициях советской эпохи

С 1 по 4 января в Инстаграме главы региона будут появляться архивные фото
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани стартовал онлайн-проект «Это наша Кубань». В чем его суть? На странице главы региона Вениамина Кондратьева в Инстаграме с 1 по 4 января будут появляться новогодние фото со всех уголков края.

Снимки, которые скоро появятся в сети в два часа дня, будут иллюстрировать празднование Нового года в 50-80-е годы прошлого века.

- Наша Кубань – уникальный регион, который может похвастаться и морским побережьем, и лесными массивами, полями, реками и снежными вершинами. Более того, наш край – дом для 120-ти национальностей, - отметил глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - При этом мы всегда жили большой семьей, уважая ценности и культуру каждого.

Каждый желающий может поддержать проект и присоединиться к нему. Для этого нужно выкладывать свои снимки с хештегом #этонашакубань.

Подборка лучших фотографий кубанцев будет размещена пятого января на странице губернатора.

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