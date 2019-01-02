2019-01-02T17:22:57+03:00
Общество

Праздник к нам пришел: какие гулянья пройдут в Краснодаре во время каникул

Мероприятия расписаны до 8 января
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: мэрия КраснодараФото: мэрия Краснодара
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Новый год уже встретили, первое января пережили, а впереди еще неделя выходных. Чем заняться в Краснодаре? Для горожан власти приготовили серию мероприятий. Расписание учитывает каждый день, вплоть до 8 января.

- Основные мероприятия проходят в учреждениях культуры: театрах, Домах культуры, Дворце искусств ТО «Премьера», а также - в городских парках: «Городской Сад», Чистяковская роща, парк им. 30-летия Победы, «Солнечный остров», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Во время всех праздничных дней на Театральной площади будут работать аттракционы для детей и взрослых, а также - ярмарка.

Полное расписание событий на каждый день можно посмотреть здесь.

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