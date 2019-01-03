Кубанские баскетболисты уступили французам в первом матче Еврокубка

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:48:56+03:00

«Локомотив-Кубань» и «Асвел Виллербан» сыграли в Краснодаре первый в этом году матч

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Первый матч Топ-16 Еврокубка между «Локомотив-Кубань» и «Асвел Виллербан» прошел 2 января в Краснодаре. Счет встречи 65:67 в пользу французов. Джамел Маклин стал самым результативным игроком красно-зеленых. Он набрал 17 очков. У Матеуша Понитки 13 очков, Дмитрий Кулагин принес команде 12 очков.

Следующий матч «Локомотива» в рамках Еврокубка пройдет 8 января в Германии с командой «Скайлайнерс». Кроме того, краснодарцы сыграют 6 января на своем паркете с «Зеленой Гурой» в рамках Единой лиги ВТБ.