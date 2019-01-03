«Полицейский Дед Мороз» поздравил детей, проходящих лечение в Белореченской районной больнице

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:44:26+03:00

"У всех детей в Новый Год должна быть вера в чудо", - считают организаторы акции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Белореченской центральной районной больнице настоящий праздник. Местные полицейские и представители Общественного совета при Отделе МВД России по Белореченскому району пришли в детское отделение, чтобы поздравить малышей, проходящих здесь лечение, с наступившим Новым годом. Стражи порядка стали участниками всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» и облачились в костюм главного волшебника. Ребята были рады гостям, рассказывали стихи, пели песни, танцевали, а «Полицейский Дед Мороз» вручал благодарной детворе подарки. Глаза малышей светились радостью и восторгом. Сотрудники полиции приготовили для ребят сладкие угощения, специально разработанные новогодние раскраски. Они также рассказали об ответственности за совершение правонарушений и преступлений и напомнили о действии «детского» закона на территории Краснодарского края.

Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» в Белореченске проводится ежегодно и уже стала традиционной. Цель мероприятия – сделать так, чтобы как можно больше детей получили поздравления, внимание и еще раз поверили в чудо.