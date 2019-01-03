Жительницу Успенского района обвиняют в краже денег у пенсионерки

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:40:20+03:00

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В отношении 39-летней жительницы Успенского района возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По данным ГУ МФД России по Краснодарскому краю, к пенсионерке пришли две женщины и предложили купить у них мед и картошку. После того, как потерпевшая расплатилась за мед, одна из продавцов пожаловалась на плохое самочувствие. Пострадавшая оставила кошелек на подоконнике и пошла в соседнюю комнату померять давление гостье. После того, как продавщицы ушли, пенсионерка не обнаружила в своем кошельке около 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции смогли оперативно найти автомобиль, на котором уехала предполагаемая преступница вместе со своей знакомой. Обвиняемую задержали на одной из автозаправок в Северском районе. Похищенные денежные средства полицейские вернули законной владелице.

Пока ведется предварительное следствие задержанная находится под стражей. Если вина женщины будет доказана, ее посадят в тюрьму на срок до 5 лет.