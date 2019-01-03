Кубанские хирурги спасли восьмилетнюю девочку с редким генетическим заболеванием

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:59:49+03:00

Недавно ей исполнилось 13 лет, ребенок живет полноценной жизнью и развивается наравне со сверстниками

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Пять лет назад маленькая пациентка поступила в Краснодарскую детскую инфекционную больницу с подозрением на кишечное заболевание. Как сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края, болезнь протекала нетипично, это вызвало подозрения у врачей, они обратились за консультацией к коллегам из НИИ-ККБ №1. Малышку направили на УЗИ сердца, проанализировали кардиограммы. Оказалось, что у девочки сложное генетическое нарушение – синдром удлиненного интервала QT или нарушением сердечного ритма. Заболевание выражалось учащенным хаотическим сердцебиением. Болезнь обычно сопровождается судорогами, обмороками и в любой момент может привести к смерти. Подобной патологией страдает лишь один человек из десяти тысяч. Для краевой больницы это была первая пациентка с таким опасным синдромом.

Чтобы спасти девочку нужно было имплантировать высокотехнологичный аппарат – кардиовертер-дефибриллятор. Он позволяет обезвредить смертельно опасную сердечную патологию. Имплантируемый аппарат – небольшой механизм в герметичном металлическом корпусе, он постоянно следит за ритмом сердечных сокращений. При их нарушениях прибор генерирует серию электрических импульсов, приводящих работу камер сердца в норму. В России и в мире методикой «вживления» таких приборов детям владеют немногие специалисты, среди них кардиологи и аритмологи Краевой клинической больницы № 1 министерства здравоохранения Краснодарского края.

Команда хирургов отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и детской кардиохирургии ККБ №1 министерства здравоохранения Краснодарского края «вживила» высокотехнологичный механизм под ключицу, что и спасло жизнь малышке.

Сейчас ребенок живет полноценной жизнью и один-два раза в год приезжает на осмотр в Краевую больницу. Врачи подтверждают: маленькое сердечко работает прекрасно.