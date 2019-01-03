В одном из торговых центров Краснодара подростки экстремально катались на эскалаторе
В одном из торговых центров краевой столицы 3 января дети решили пощекотать нервы себе и окружающим, повиснув на движущихся перилах эскалатора. Экстремальное развлечение чуть не обернулось трагедией. Пока один юноша поднимался на второй этаж, держась за поручень, другой снимал действие на смартфон.
Парень мог сорваться в любой момент, травмировать руки и ноги или получить удар током от механизма и не успеть вовремя взобраться наверх. На кадрах видно, что парень постоянно цеплял световую гирлянду, которая также могла его травмировать.
Подростки катались на эскалаторе в одном из ТЦ Краснодара.Парни выложили видео своих приключений в социальные сети.
Подростки выложили видео своих «приключений» в социальные сети. К счастью, экстремалы не пострадали. Охранники ТЦ не успели отреагировать на инцидент.