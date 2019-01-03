Жителей и гостей Сочи предупредили о резком ухудшении погоды

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:45:05+03:00

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С 3 по 6 января в горах Краснодарского края выше 1500 метров над уровнем моря - лавиноопасно. До конца суток 3 января в прибрежной части Сочи возможно ухудшение погоды: сильный дождь, гроза и усиление ветра. Завтра утром и днем сохраняется вероятность осадков, порывы ветра могут достигнуть 25 м/с. В пресс-службе администрации города-курорта также отметили, что по поручению главы города все службы переведены на режим повышенной готовности.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи не выходить на горные трассы в эти дни и принять меры предосторожности для сохранения имущества. Экстренное предупреждение будет действовать до конца дня 6 января. Если непогода застигнет врасплох, спасатели рекомендуют звонить по номеру 112.