В Краснодаре задержали двух автохамов из Дагестана

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:41:06+03:00

Нарушителям грозят штрафы и лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодые люди за один день нарушили сразу несколько правил дорожного движения, обоих уже наказали

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Опасное вождение на улицах Краснодара в дни новогодних праздников попало в социальные сети. По номерам «трюкачей» на видео сотрудники отдельного батальона ДПС краснодарской полиции удалось оперативно задержать одного из «героев». Им оказался 18-летний парень из Дагестана. Находясь за рулем LADA Priora, он выехал на полосу встречного движения по ул. Красных Партизан и проехался по тротуару перед стадионом ФК «Краснодар. Кроме того, переднее стекло машины автохама было затонировано пленкой. На авто были установлены недопустимые звуковые и световые сигналы. Свои трюки он выполнил в компании с другом на авто такой же марки.

Второго участника незаконного вождения задержали 3 января, он тоже приехал в краевую столицу из Дагестана. Ему 22 года.

По информации УМВД РФ по Краснодару, на 22-летнего уроженца Республики Дагестан составлено 4 административных протокола - за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, движение по пешеходным дорожкам, тротуарам, управление автомобилем с тонированными передними стеклами.

Нарушителю грозят штрафы на общую сумму в 8 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Ранее задержанный 18-летний уроженец Республики Дагестан за отказ убрать тонировку в установленный срок по решению суда привлечен к административному аресту на 15 суток.