В Краснодаре задержали двух автохамов из Дагестана
Опасное вождение на улицах Краснодара в дни новогодних праздников попало в социальные сети. По номерам «трюкачей» на видео сотрудники отдельного батальона ДПС краснодарской полиции удалось оперативно задержать одного из «героев». Им оказался 18-летний парень из Дагестана. Находясь за рулем LADA Priora, он выехал на полосу встречного движения по ул. Красных Партизан и проехался по тротуару перед стадионом ФК «Краснодар. Кроме того, переднее стекло машины автохама было затонировано пленкой. На авто были установлены недопустимые звуковые и световые сигналы. Свои трюки он выполнил в компании с другом на авто такой же марки.
Второго участника незаконного вождения задержали 3 января, он тоже приехал в краевую столицу из Дагестана. Ему 22 года.
По информации УМВД РФ по Краснодару, на 22-летнего уроженца Республики Дагестан составлено 4 административных протокола - за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, движение по пешеходным дорожкам, тротуарам, управление автомобилем с тонированными передними стеклами.
Нарушителю грозят штрафы на общую сумму в 8 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Ранее задержанный 18-летний уроженец Республики Дагестан за отказ убрать тонировку в установленный срок по решению суда привлечен к административному аресту на 15 суток.