2019-01-03T16:44:59+03:00
Экономика

Краснодарскому краю выделят более миллиарда рублей на лекарства для льготников

Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр страны
Екатерина БУГАЙ
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Средства пойдут на оказание социальных медицинских услуг отдельным категориям гражданСредства пойдут на оказание социальных медицинских услуг отдельным категориям гражданФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На льготные лекарства по рецепту, специальные продукты питания для детей-инвалидов и другие необходимые медицинские изделия отдельным категориям граждан из федерального бюджета направили 31,3 млрд рублей. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении средства. Документ появился сегодня на сайте Правительства. В нем указано, что Кубань получит 1 млрд 134 млн 483,4 тыс. рублей на эти цели в 2019 году. Республике Адыгее выделят 73,2 млн рублей.

В распоряжении указано, что субвенции пойдут на оказание социальных услуг отдельным категориям граждан.

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