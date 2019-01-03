Краснодарскому краю выделят более миллиарда рублей на лекарства для льготников

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:44:59+03:00

Изменить размер текста: A A

На льготные лекарства по рецепту, специальные продукты питания для детей-инвалидов и другие необходимые медицинские изделия отдельным категориям граждан из федерального бюджета направили 31,3 млрд рублей. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении средства. Документ появился сегодня на сайте Правительства. В нем указано, что Кубань получит 1 млрд 134 млн 483,4 тыс. рублей на эти цели в 2019 году. Республике Адыгее выделят 73,2 млн рублей.

В распоряжении указано, что субвенции пойдут на оказание социальных услуг отдельным категориям граждан.