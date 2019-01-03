2019-01-03T17:19:40+03:00
Общество

Из сочинского аэропорта не могут улететь 200 человек

Вылет в Москву постоянно переносят
Ирина АНДРЕЕВА
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Авиакомпания ссылается на «неблагоприятные погодные условия».Авиакомпания ссылается на «неблагоприятные погодные условия».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Самолет авиакомпании Red Wings уже сутки не может вылететь из международного аэропорта Сочи. Пассажиры рассказывают, что вылет переносили уже несколько раз. Изначально он должен был состоятся 2 января в 18-30. Сначала рейс перенесли на час ночи 3 января, а затем еще на час. Пассажиры были вынуждены ждать вылета на борту самолета. Авиакомпания ссылается на «неблагоприятные погодные условия».

К вечеру 3 января о точном времени вылета ничего не известно. Люди ждут «чуда», гостиницу пострадавшим тоже не предоставили. Сотрудники авиакомпании не выходят с пассажирами на контакт, служащие аэропорта Сочи отмечают, что не имеют отношения к происходящему. Ситуация уточняется.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

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