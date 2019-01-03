Из сочинского аэропорта не могут улететь 200 человек
Самолет авиакомпании Red Wings уже сутки не может вылететь из международного аэропорта Сочи. Пассажиры рассказывают, что вылет переносили уже несколько раз. Изначально он должен был состоятся 2 января в 18-30. Сначала рейс перенесли на час ночи 3 января, а затем еще на час. Пассажиры были вынуждены ждать вылета на борту самолета. Авиакомпания ссылается на «неблагоприятные погодные условия».
К вечеру 3 января о точном времени вылета ничего не известно. Люди ждут «чуда», гостиницу пострадавшим тоже не предоставили. Сотрудники авиакомпании не выходят с пассажирами на контакт, служащие аэропорта Сочи отмечают, что не имеют отношения к происходящему. Ситуация уточняется.
«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.