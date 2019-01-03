2019-01-03T18:22:36+03:00
Общество

С 31 декабря на курортах Красной поляны продали более 22 тысяч ски-пассов

Комфортный отдых туристам обеспечивают полиция, МЧС, дорожные и ЖКХ службы
Екатерина БУГАЙ
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В Сочи безопасность отдыхающих обеспечивают более 100 человекВ Сочи безопасность отдыхающих обеспечивают более 100 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Заполняемость курортов Красной поляны высокая: с 31 декабря здесь продали более 22 тысяч ски-пассов. При этом инфраструктура и коммунальные службы с нагрузкой справляются. По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, в Сочи безопасность отдыхающих обеспечивают более 100 человек - сотрудники УВД, казаки и народные дружины, работники МЧС. В Красной поляне дежурят десять экипажей ГИБДД, четыре экипажа эвакуации и девять бригад скорой помощи.

Особое внимание на горнолыжном курорте уделяют организации дорожного движения. Из-за наплыва туристов значительно выросла нагрузка на улично-дорожную сеть. Сейчас делается все возможное для того, чтобы гости горного полселка не испытывали неудобств во время отдыха и не стояли в пробках.

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