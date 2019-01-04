В Краснодаре в аварии пострадала 8-летняя девочка

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:41:59+03:00

Фото: ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару

Ее доставили в детскую краевую больницу

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В Краснодаре 3 января в 11:30 на подъезде к поселку Пригородному произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля марки Renault двигался в сторону автодороги М4 «Дон». На улице Светлой, напротив дома по улице Красивой легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с отечественной машиной.

- В результате аварии пострадала маленькая 8-летняя девочка. Ребенка доставили в детскую краевую больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга». Ей назначили амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в отделе по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Известно, что водители легковушек при столкновении не пострадали.

Напомним, в Краснодаре задержали двух автохамов из Дагестана. Молодые люди за один день нарушили сразу несколько правил дорожного движения, обоих уже наказали.