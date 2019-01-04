На Кубани объявлено экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:23:10+03:00

В некоторых районах края возможны сильные дожди, гроза и подъем воды в реках

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Из-за резкого ухудшения погоды на Кубани спасатели объявили экстренное предупреждение.

- 4 января прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 5 января в некоторых районах края порывы уже будут достигать 22-25 метров в секунду. В Краснодаре ветер поднимется до 13-18 метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

4 и 5 января синоптики прогнозируют налипание мокрого снега и гололед. В некоторых районах пройдут сильные дожди, возможны гроза и подъем воды в реках. Кроме того, 4-6 января есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (затопления, обрушения мостов).

Жителям и гостям края спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по этим номерам (звонок бесплатный):

- 01- единый телефон спасения;

- 101- с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;

- 112- экстренные оперативные службы.