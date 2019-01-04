2019-01-04T10:26:59+03:00
Общество

На Кубани отразили «нападение» на железнодорожную станцию

В специальном учении приняли участие около 100 военных, было задействовано 20 единиц военной техники
Александра ПОДУШКО
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На Кубани отразили «нападение» на железнодорожную станциюНа Кубани отразили «нападение» на железнодорожную станцию
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На Кубани отразили «захват» диверсантами железнодорожной станции. Подразделения специального назначения и военная полиция ЮВО (Южного военного округа) провели на полигоне Молькино, расположенном в Краснодарском крае под Горячим Ключом, первое в новом году совместное тактико-специальное учение.

- Во время учения они на специальном поле, стилизованном под железнодорожную станцию, обеспечили охрану района погрузки техники и отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Штурмовые отряды, чтобы освободить заложников, блокировали станцию и провели операцию по уничтожению условного противника, а подразделения военной полиции отработали действия по поддержанию правопорядка.

Около 100 военнослужащих приняли участие в специальном учении. Задействовано было до 20 единиц военной техники.

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