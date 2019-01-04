В Геленджике врачи спасли мужчину с острым инфарктом миокарда
12 декабря в диспетчерскую службу Геленджика поступил звонок о том, что 56-летнему мужчине внезапно стало плохо. В городскую аптеку, где находился мужчина, выехала бригада скорой помощи. Медики диагностировали у пациента острый инфаркт миокарда. Было принято решение о срочной госпитализации.
- По пути в больницу у мужчины остановилось сердце. Врачи незамедлительно провели сердечно-легочную реанимацию и спасли жизнь больному, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
После этого больного доставили в больницу, где успешно прооперировали. Ему сделали коронарную ангиографию для уточнения локализации пораженного сосуда и чрезкожную транслюминальную коронарную ангиопластику.
Через сутки после спасения пациент пришел в сознание. Сейчас он чувствует себя хорошо, врачи выписали пациента сегодня, 4 января домой.