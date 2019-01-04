2019-01-04T11:01:50+03:00
Общество

В Геленджике врачи спасли мужчину с острым инфарктом миокарда

Ему стало плохо в одной из городских аптек
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике врачи спасли мужчину с острым инфарктом миокардаВ Геленджике врачи спасли мужчину с острым инфарктом миокардаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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12 декабря в диспетчерскую службу Геленджика поступил звонок о том, что 56-летнему мужчине внезапно стало плохо. В городскую аптеку, где находился мужчина, выехала бригада скорой помощи. Медики диагностировали у пациента острый инфаркт миокарда. Было принято решение о срочной госпитализации.

- По пути в больницу у мужчины остановилось сердце. Врачи незамедлительно провели сердечно-легочную реанимацию и спасли жизнь больному, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

После этого больного доставили в больницу, где успешно прооперировали. Ему сделали коронарную ангиографию для уточнения локализации пораженного сосуда и чрезкожную транслюминальную коронарную ангиопластику.

Через сутки после спасения пациент пришел в сознание. Сейчас он чувствует себя хорошо, врачи выписали пациента сегодня, 4 января домой.

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