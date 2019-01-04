4 Янв. 2019 2019-01-04T11:28:27+03:00

На Кубани проверят причины госпитализации ребенка после нанесения аквагрима Фото: Анатолий ЖДАНОВ

6-летнего мальчика доставили в больницу с отеком Квинке

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- Прокуратура Кубани проводит проверку обстоятельств госпитализации шестилетнего ребенка после нанесения ему аквагрима в одном и торговых центров в Армавире, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По словам матери ребенка, 19 декабря у мальчика началась аллергическая реакция. 6-летнему мальчику нанесли аквагрим. Его доставили в больницу, где поставили диагноз отек Квинке.

В пресс-службе ведомства рассказали, что ребенка уже выписали из медицинского учреждения.

Назначено проведение экспертизы, в рамках которой установят возможное наличие взаимосвязи между нанесением аквагрима мальчику и наступлением у него аллергической реакции.

Напомним, в Краснодаре в аварии пострадала 8-летняя девочка. Ребенка доставили в детскую краевую больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга». Ей назначили амбулаторное лечение.