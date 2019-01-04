Пассажиры задержанного авиарейса в Сочи вылетели Москву

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:50:54+03:00

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- Почти 80 пассажиров задержанного рейса Сочи - Москва авиакомпании Red Wings, которые из-за метеоусловий ожидали вылет более суток, отправились в столицу. Они вылетели на двух самолетах, - рассказали в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

4 декабря в 03:10 из Сочи в Москву отправился резервный борт авиакомпании Red Wings. На нем находился 71 пассажир.

В 09:12 вылетел самолет, который должен был выполнить рейс 2 января. На его борту семь человек.

Остальные пассажиры покинули город-курорт другими рейсами авиакомпаний, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Сейчас международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

Напомним, самолет авиакомпании Red Wings сутки не мог отправиться в Москву. Вылет переносили несколько раз. Изначально он должен был состояться 2 января в 18:30, но рейс перенесли на час ночи 3 января, а затем еще на час. Пассажиры были вынуждены ждать вылета на борту самолета. Авиакомпания ссылалась на «неблагоприятные погодные условия». Всего на рейс были зарегистрированы около 200 человек.