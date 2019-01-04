Краснодарские врачи спасли мужчину после аварии

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:34:45+03:00

Пациенту, получившему в ДТП тяжелые травмы, сделали сразу несколько операций

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Медики в Краснодаре спасли мужчину, который пострадал в аварии. 43-летнего пациента доставили в приемное отделение с тяжелыми травмами.

- Врачи выявили у него сотрясение головного мозга, перелом пяти ребер и обширную травму грудной клетки с сильными повреждениями легких, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Врачи сделали мужчине экстренную операцию, после чего назначили интенсивную терапию. Затем было еще одно хирургическое вмешательство на грудной клетке. Медикам больницы скорой помощи помогали коллеги из Центра грудной хирургии НИИ (Научно-исследовательский институт) Краевой клинической больницы №1. Они консультировали хирургов, которые проводили операцию.

Мужчине предстоит реабилитация. Сейчас он может самостоятельно передвигаться и заниматься привычными делами.