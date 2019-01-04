В Динском районе двое местных жителей обвиняются в мошенничестве

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:11:07+03:00

Они нанесли ущерб федеральному бюджету на общую сумму более 2 млн рублей

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Следователи Динского района закончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Установлено, что злоумышленники, действуя в составе организованной группы, совершили хищение денег. Они нанесли ущерб федеральному бюджету на общую сумму более 2 млн рублей. Обвиняемые фальсифицировали документы граждан, которые в дальнейшем предоставлялись в налоговый орган для перечисления НДФЛ (Налог на доходы физических лиц).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.