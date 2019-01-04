В районе поселка Дагомыс в аварии погиб водитель легковушки

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:38:48+03:00

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Сегодня, 4 января в дежурную часть УВД по Сочи около 9:00 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и двух легковушек. На место аварии прибыли правоохранители и других экстренных служб.

- По предварительным данным, на автодороге Джубга-Сочи водитель машины Daewoo Nexia превысил скорость и не справился с управлением. Он допустил касательное столкновение с Subaru Forester, после чего выехал на полосу встречного движения, где влетел в рейсовый автобус ПАЗ, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГИБДД Сочи.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончался водитель Daewoo. Кроме того, пострадали еще четыре пассажира автобуса. Их с различными травмами госпитализировали в больницу.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.