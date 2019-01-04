В Краснодаре за 2018 год состоялось более тысячи молодежных мероприятий

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:41:03+03:00

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Городское управление по делам молодежи организовало в Краснодаре более тысячи мероприятий в 2018 году.

В прошлом году в краевой столице впервые прошел Международный фестиваль уличного искусства «ShowYourFlow2018». В конце декабря 6-летие отпраздновал городской Молодежный центр. Он объединяет более 70 подростково-молодёжных клубов.

Лагерь «Дубрава» победил в номинации «Программа смен детских лагерей различной тематической направленности» регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха». Летом в молодежном месте отдыха прошли 5 тематических смен - «Патриот», «Чемпион», «Креатив», «Молодёжный лидер» и «Респект здоровью».

Для «уличных художников» открыли второй граффити-парк. Он располагается рядом с «Олимпом» в районе парка 30-летия Победы. Там и состоялся первый в Краснодаре Международный фестиваль «ShowYourFlow2018».

Выборы членов Молодежного парламента Краснодара 4-го созыва прошли в 2018 году. Туда вошли 48 молодых парламентариев.

Лауреатами премии главы города стали 36 молодых жителей столицы Кубани. Все они добились серьезных результатов в различных областях.