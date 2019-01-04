2019-01-04T17:12:05+03:00
Происшествия

В центре Краснодара неизвестные расстреляли иномарку

Это случилось в районе ЖК «Центральный» 4 января
Александра ПОДУШКО
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В Центре Краснодара неизвестные расстреляли иномаркуВ Центре Краснодара неизвестные расстреляли иномаркуФото: Ольга Крыльцова
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В центре краевой столицы расстреляли автомобиль марки Toyota RAV4. Это произошло сегодня, 4 января в районе ЖК «Центральный».

Сообщение о повреждении автомобиля поступило в дежурную часть отдела полиции. На место прибыла следственно-оперативная группа.

- Правоохранители установили, что произошло осыпание левого переднего бокового стекла. Есть вмятины на левых боковых дверях машины. Также во время осмотра обнаружены два металлических предмета, внешне похожих на остатки от пневматических пуль. Сейчас по факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Изъяли видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано повреждения стекла иномарки, однако в этот момент на записи никого рядом с автомобилем не замечено. Полиция устанавливает лиц, которые могут быть причастны к инциденту.

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