2019-01-04T16:05:36+03:00
Общество

Сочинцев предупредили об изменении погодных условий

В городе-курорте местами ожидается сильный дождь и усиление ветра
Александра ПОДУШКО
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Сочинцев предупредили об изменении погодных условийСочинцев предупредили об изменении погодных условийФото: Архив "КП"
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- По информации Единой дежурно-диспетчерской службы города Сочи 4 и 5 января ухудшиться погода. Местами на курорте возможен сильный дождь, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. Может произойти резкий подъем уровня рек, - об этом «Комсомольской правде – Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели предупреждают в горах Краснодарского края выше 1500 метров над уровнем моря - лавиноопасно. В предгорной зоне также возможны осадки, местами сильные.

Жителей и гостей курорта просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выходов в горы. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по этим номерам (звонок бесплатный):

- 01- единый телефон спасения;

- 101- с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;

- 112- экстренные оперативные службы.

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