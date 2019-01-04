Сочинцев предупредили об изменении погодных условий
- По информации Единой дежурно-диспетчерской службы города Сочи 4 и 5 января ухудшиться погода. Местами на курорте возможен сильный дождь, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. Может произойти резкий подъем уровня рек, - об этом «Комсомольской правде – Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Спасатели предупреждают в горах Краснодарского края выше 1500 метров над уровнем моря - лавиноопасно. В предгорной зоне также возможны осадки, местами сильные.
Жителей и гостей курорта просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выходов в горы. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по этим номерам (звонок бесплатный):
- 01- единый телефон спасения;
- 101- с мобильных телефонов;
- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;
- 112- экстренные оперативные службы.