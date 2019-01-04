2019-01-04T16:54:17+03:00
Общество

Мужчина сорвался с карниза высотки в Краснодаре и погиб

Он находился в сильном алкогольном опьянении
Александра ПОДУШКО
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Мужчина сорвался с карниза высотки в Краснодаре и погибМужчина сорвался с карниза высотки в Краснодаре и погибФото: "КП" Архив
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Несчастный случай произошел в Краснодаре 3 января, на Героя Яцкова, 15. Мужчина сорвался с окна многоэтажки и разбился. Свидетели несчастного случая сразу же вызвали на место происшествия полицию и скорую, но спасти его не удалось.

Об этом стало известно из интернет-источников. Очевидцы решили, что погибший работал монтажником. Но эта информация не подтвердилась. Правоохранители рассказали, что мужчина находился в сильном алкогольном опьянении. Именно это и послужило причиной трагедии.

- По данному инциденту следователи проводят проверку, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

- Со слов очевидцев мужчина был в алкогольном опьянении и вел себя неадекватно, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня, 4 января около 9:00 случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и двух легковушек.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончался водитель Daewoo. Кроме того, пострадали еще четыре пассажира автобуса. Их с различными травмами госпитализировали в больницу.

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