В Крымском районе из-за обильных осадков происходит поднятие воды в реках

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:14:18+03:00

Все городские службы 4 января находятся в режиме готовности

Изменить размер текста: A A

В Крымском районе в Нижнебаканском, Пригородном и Мерчанском поселениях включили кратковременные сирены для оповещения о возможном подтоплении.

Жителям, которые находятся в опасной зоне необходимо собрать документы и вещи первой необходимости, машины выгнать на возвышенность.

Когда звучит прерывистая сирена - это означает «Внимание всем», дома покидать еще не надо. Если сирены будут звучать непрерывно - необходимо готовиться к эвакуации.

Из-за обильных осадков произошло поднятием уровня воды в реках. Они достигли опасных отметок. Поэтому и включили системы оповещения. Сейчас уровень воды в реках уменьшается, ситуация нормализуется, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

За состоянием водных объектов Крымского района круглосуточно ведется наблюдение специалистами единой дежурно-диспетчерской службы. Работает автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации «Эмерсит». Это 12 автономныхгидрологических комплексов, которые находятся на более опасных паводкоопасных участках рек района перед населенными пунктами.

Если вам нужна помощь, звоните по телефонам:

- 8 (8613) 2-13-72 - оперативный дежурный ГО и ЧС Крымского района;

- 8 (86131) 2-03-30 - оперативный дежурный администрации Крымского района;

- 112 - экстренные оперативные службы;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.