2019-01-04T18:13:27+03:00
Общество

На горонолыжном курорте Сочи открылась новая ярмарка

Она сразу стала одним из самых излюбленным мест туристов
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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- Новая ярмарка «Гуляй, горы» открылась на курорте в Сочи. Здесь можно вкусно и недорого перекусить, а также приобрести товары местных производителей: краснополянский чай, мёд, орехи, сухофрукты и фруктовые плоды, кавказские сувениры, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Новое место полюбилось всем туристам, для них здесь играют диджеи, и работают аниматоры.

Ярмарка «Гуляй, горы» расположена на уровне 960. Работать она будет до весны. На территории есть и тир, - сообщили в пресс-службе курорта «Горки Город».

Кстати, горнолыжные курорты Красной Поляны загружены на 95 процентов. В этом году здесь подготовились основательно к приему гостей. Увеличена работа горнолыжных трасс.

В суточном режиме на Красной Поляне проживают порядка 30 тысяч человек, все они обеспечены парковочными местами. Отели заполнены на 80-90 процентов.

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