2019-01-04T19:15:31+03:00
Общество

В краевой столице водооткачивающая техника приведена в готовность

На дежурство заступили 10 машин
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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- В случае возникновения локальных подтоплений для их оперативной ликвидации в Краснодаре водооткачивающая техника приведена в готовность. На дежурство заступили 10 машин, при необходимости их количество может быть увеличено до 20, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- В связи с затяжными дождями, в столице Кубани водооткачивающая техника готова при необходимости приступить к работам незамедлительно. Организовано ее постоянное дежурство. Также сформирован резерв, если этих машин будет недостаточно, - добавил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- Машины направят на участки улично-дорожной сети, где подтопления возникают периодически, а также на те улицы, откуда поступят заявки от местных жителей, - отметили в городской единой дежурно-диспетчерской службе.

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