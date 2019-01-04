В краевой столице водооткачивающая техника приведена в готовность

4 Янв. 2019 2019-01-04T19:15:31+03:00

Изменить размер текста: A A

- В случае возникновения локальных подтоплений для их оперативной ликвидации в Краснодаре водооткачивающая техника приведена в готовность. На дежурство заступили 10 машин, при необходимости их количество может быть увеличено до 20, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- В связи с затяжными дождями, в столице Кубани водооткачивающая техника готова при необходимости приступить к работам незамедлительно. Организовано ее постоянное дежурство. Также сформирован резерв, если этих машин будет недостаточно, - добавил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- Машины направят на участки улично-дорожной сети, где подтопления возникают периодически, а также на те улицы, откуда поступят заявки от местных жителей, - отметили в городской единой дежурно-диспетчерской службе.