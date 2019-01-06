Морская набережная в Сочи пострадала во время шторма
В ночь на 5 января на Сочи обрушились сильные дожди с ветром. В результате шторм повредил набережную, расположенную в Имеретинской долине. На ее территории сломаны эклектические столбы, а также снесено покрытие велосипедных дорожек.
Жители города-курорта опубликовали видео, на котором запечатлели ночной шторм и его последствия.
Морская набережная в Сочи пострадала во время шторма .
Как сообщают очевидцы, огромные волны легко преодолевали бетонные заграждения и заливали проезжую часть.
Морская набережная в Имеретинской долине страдаете от непогоды не впервые. Как сообщают местные специалисты, причиной служит неудачное географическое расположение и ошибки при проектировании и реализации волнозащитных соображений рядом с объектом.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение. На территории города ожидается сильный ветер, гроза и мокрый снег.