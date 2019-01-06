На Кубани ожидается сильное налипание мокрого снега
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 6 января на Кубани, начиная с южных районов, ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
- Будьте осторожны и соблюдайте меры личной безопасности, - с этими словами к жителям и гостям региона обращается Управление гражданской обороны и защиты населения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефонам: 01 или 101.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что из Москвы и Казани в Сочи не долетели два самолета. Воздушные судна не смогли приземлиться из-за сильного ветра. В связи с этим самолеты направили на безопасные аэродромы, расположенные в Краснодаре и Минеральных водах.
Как "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи, с пассажирами задержанных рейсов работали представители авиакомпаний.