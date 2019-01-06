В Краснодаре покажут фильм Леонида Парфенова «Глаз Божий»

6 Янв. 2019 2019-01-06T10:43:46+03:00

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В Краснодаре пройдёт показ документального фильма Леонида Парфенова «Глаз Божий». Он состоится 6 января в 17:00 в «Типографии».

Картину создала студия «Намедни» при участии Фонда Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Дмитрия Рыболовлева.

31 мая 2012 года состоялась премьера фильма. В отдельных его эпизодах снимались Олег Табаков, Евгений Миронов и так далее. «Глаз Божий» приурочен у 100-летию музея имени А. С. Пушкина.

Как сообщается в группе «Типографии» в Facebook, попасть на показ может любой желающий. Билет на него стоит 100 рублей. Студентов, держателей карт «Друг» и «Ценитель» ждёт 50% скидка.

Напомним, что Леонид Парфенов - это советский и российский журналист, писатель, телеведущий, режиссер и актер, сценарист и общественный деятель.