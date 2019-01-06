6 Янв. 2019 2019-01-06T11:45:40+03:00

В Сочи за одну ночь сгорели шесть машин

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В ночь на 6 января в Сочи сгорело шесть машин.

- Около трёх часов ночи в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на улице Санаторная. На указанное место прибыл отряд спасателей и обнаружил шесть горящих машин. По предварительным данным, площадь пожара составила 30 квадратных метров, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодаре краю.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

Согласно информации ведомства, во время пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что следственный комитет Краснодарского края начал проверку по факту гибели 46-летнего мужчины и 36-летней женщины. 2 января они находились в бытовом вагончике, который сгорел. Их тела обнаружили после ликвидации пожара.