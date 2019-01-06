В Краснодаре откроются пункты приема опасных отходов

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:50:29+03:00

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26 января в Краснодаре проведут экологическую акцию по сбору опасных отходов.

- С 10:00 до 14:00 в городе будут работать пункты приёма опасных отходов. Туда местные жители смогут принести ртутосодержащие лампы, термометры и градусники, просроченные лекарства, батарейки, аккумуляторы и многое другое. Все это примут бесплатно, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Одну часть собранных опасных отходов обезвредят и утилизируют, другую - направят на вторичное использование.

Местные жители смогут принять участие в мероприятии по следующим адресам: ул. Московская, 54, Ставропольская, 262, Проспект Чекистов, 17, им. Атарбекова, 28/1 и им. 30-й Иркутской Дивизии, 2/2.

- Акция поможет повысить экологическую культуру и привлечь внимание горожан к необходимости раздельного сбора опасных отходов и их утилизации, - об этом сообщил директор депортамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.