6 Янв. 2019 2019-01-06T13:35:13+03:00

В Рождество за порядком на Кубани будут следить более 3,5 тысяч правоохранителей

Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Согласно традиции, в рождественскую ночь на территории Кубани пройдут массовые богослужения.

Следить за общественным порядком в период с 6 по 7 января будут около 3,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Также обеспечивать безопасность кубанцам будут около 2,5 тысяч представителей казачества, добровольных народных дружин и частных охранных предприятий.

- Полиция Кубани переведена в усиленный режим работы. Места массового скопления людей проверят с помощью кинологических расчетов и специалистов-техников, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также безопасное движение транспорта в период проведения религиозных празднований будут обеспечивать сотрудники ДПС.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре правоохранители арестовали автохама из Дагестана. Он лихачил на дорогах города и снимал это на видео.