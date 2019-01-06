В Рождество за порядком на Кубани будут следить более 3,5 тысяч правоохранителей
Согласно традиции, в рождественскую ночь на территории Кубани пройдут массовые богослужения.
Следить за общественным порядком в период с 6 по 7 января будут около 3,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Также обеспечивать безопасность кубанцам будут около 2,5 тысяч представителей казачества, добровольных народных дружин и частных охранных предприятий.
- Полиция Кубани переведена в усиленный режим работы. Места массового скопления людей проверят с помощью кинологических расчетов и специалистов-техников, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Также безопасное движение транспорта в период проведения религиозных празднований будут обеспечивать сотрудники ДПС.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре правоохранители арестовали автохама из Дагестана. Он лихачил на дорогах города и снимал это на видео.