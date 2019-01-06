2019-01-06T14:53:31+03:00
Общество

В горах Сочи лавиноопасно

Об этом предупреждает МЧС России по Краснодарскому краю
Татьяна СМИРНОВА
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В горах Сочи лавиноопасноВ горах Сочи лавиноопасно
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В период с 6 по 8 января в горах Сочи свыше 1500 метров опасно.

- В любой момент может сойти лавина, - сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

Ведомство обращается к жителям и гостям города-курорта и просит их соблюдать меры личной безопасности.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по телефонам: 01 или 101.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на горнолыжном курорте в Сочи после схода лавины погибли два человека. Как сообщает пресс-служба "Горки-Город", трасса была закрыта из-за плохой погоды. Возможно, что именно свои визитом они спровоцировали лавину.

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