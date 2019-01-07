В Краснодаре рождественскую службу возглавил митрополит Кубанский и Екатеринодарский

7 Янв. 2019 2019-01-07T01:09:22+03:00

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Полиция Кубани накануне проверила все храмы края, а уже следили за общественным порядком в рождественскую ночь около 3,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

Рождественская служба в КраснодареФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кроме того, на помощь к полиции пришли и казаки с дружинниками – всего около 2,5 тысяч человек.

А вот главная служба прошла в главном храме Краснодара – Екатеринодарском кафедральном соборе. Возглавил ее митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор.

Рождественская служба в Краснодаре. Митрополит ИсидорФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кубанский митрополит обратился к верующим.

- Рождество Христово снова и снова заявляет о себе, как время благоприятное и спасительное, когда все мысли сосредоточены на одном только и заветном устремлении к светлой и созидательной жизни ради Виновника Торжества, - говорится в рождественском послании митрополита. - Время, когда открывается истинное познание Божия о нас смотрения и мы размышляем о той великой Миссии, с которой явился Бог на земле… Дорогие и возлюбленные архипастыри, пастыри, братия и сестры, боголюбивые екатеринодарцы и все жители земли кубанской, примите мои искренние от сердца поздравления с Великим и светлым праздником Рождества Христова. В эти святые и радостные дни Божия к людям нисхождения я желаю от всей души насладиться от духовной трапезы великого праздника, к которой приглашаются все верные в храмах Русской Православной Церкви, где немолчно звучат глаголы вечной жизни и дивная музыка рождественских величаний.

Рождественская служба в КраснодареФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ровно в двенадцать ночи в Екатерининском кафедральном соборе Краснодара началась Божественная литургия. Верующие шли на службу, чтобы помолиться и отметить праздник в храме.