2019-01-07T11:14:43+03:00
Общество

В Новороссийске с набережной украли девять 200-килограммовых каменных шаров

Вероятно, злоумышленники сбросили их в море
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: facebook.com/dyachenkonvrФото: facebook.com/dyachenkonvr
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Полиция Новороссийска выясняет обстоятельства исчезновения с набережной города-героя девяти 200-килограммовых каменных шаров. Архитектурные формы огораживали пешую часть от автомобилей, но неожиданно часть из них пропала. Это произошло в ночь на 6 января, возможно, шары укатили в море. Кому это было нужно и зачем - пока остается загадкой.

Фото: facebook.com/dyachenkonvr

Фото: facebook.com/dyachenkonvr

- Есть предположение, что хулиганы укатили шары и скинули их в море. Уже подано заявление в полицию, изъято видео с камер видеонаблюдения. Прошу отдел полиции по Новороссийску провести тщательное расследование, установить причиненный ущерб, в отношении виновных возбудить уголовное дело, - сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко.

В полиции подтвердили, что заявление о пропаже уже поступило. Специалисты управления ГО и ЧС готовятся к исследованию дна моря в поисках шаров. По мнению мэра города-героя, действия злоумышленников могут быть квалифицированы как хулиганство.

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