“Локомотив-Кубань” добыл рекордную победу над “Зеленой Гурой” в Краснодаре

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:34:18+03:00

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В Краснодаре состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором “Локомотив-Кубань” принимал польский клуб “Зелена Гура”. Первые две четверти прошли в плотной борьбе с небольшим преимуществом хозяев, а во второй половине “красно-зеленые” учинили сопернику настоящий разгром. Матч закончился со счетом 73:41.

“Локо” забил 12 трехочковых, а лучшими стали Тревор Лейси и Дорелл Райт, набравшие 13 и 11 очков. Молодой краснодарец Александр Щербенев провел на площадке 11 минут и отличился точным попаданием из-за дуги.

- Сегодня мы очень плотно и самоотверженно защищались все 40 минут. До большого перерыва не могли найти свой ритм в нападении, но потом все сложилось, и «Локо» стал доминировать во всех компонентах игры. В третьей четверти мы контролировали ситуацию с подборами и отлично попадали с периметра. Вообще, вторую половину «Локомотив-Кубань» провел намного сильнее и заслужил победу, - прокомментировал исход встречи тренер краснодарцев Владе Йованович.

41 очко за матч это рекорд защиты “Локо”. Прежний продержался более шести лет, с апреля 2012 года, когда со счетом 72:44 был повержен “Жальгирис”. Кроме того, это третий результат в истории всей Единой лиги. Меньше забивал только «Азовмаш» в кольцо ЦСКА: в 2012-м и 14-м годах он проигрывал армейцам со счетом 37:62 и 40:75.

Президент “Локо” Андрей Ведищев также отметил блестящую защиту своей команды.

- В матче с «Зеленой Гурой» мы показали защиту высокого уровня. Но игра в нападении по ходу первой половины оказалась далека от идеала. Во второй половине мы нашли баланс в нападении и провели образцово-показательные 20 минут. Важно было ощутить этот ритм перед ответственным матчем в Германии. Сейчас в разгаре новогодние праздники, и, пользуясь случаем, я поздравляю наших болельщиков с Рождеством, желаю им безоблачного неба, здоровья и множества ярких побед! - сказал Ведищев.