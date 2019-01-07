На Кубани в Рождественскую ночь родились 164 ребенка
Большинство из них мальчики
Фото: пресс-служба минздрава КК
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На Кубани православные верующие широко отмечают один из главных праздников - Рождество Христово. Праздничные службы прошли во всех храмах края. В это же время продолжалась непрерывная работа медицинских организаций.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в Рождественскую ночь родились 164 ребенка. Большинство малышей мальчики, их родилось 95.
А в новогоднюю ночь в Краснодарском крае на свет появились более сотни малышей, а в Сочи даже одна двойня.