На Кубани в Рождественскую ночь родились 164 ребенка

7 Янв. 2019 2019-01-07T11:27:20+03:00

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На Кубани православные верующие широко отмечают один из главных праздников - Рождество Христово. Праздничные службы прошли во всех храмах края. В это же время продолжалась непрерывная работа медицинских организаций.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в Рождественскую ночь родились 164 ребенка. Большинство малышей мальчики, их родилось 95.

А в новогоднюю ночь в Краснодарском крае на свет появились более сотни малышей, а в Сочи даже одна двойня.