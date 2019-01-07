Победитель классического Евровидения выступит в Сочи 24 января

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:11:48+03:00

Юный пианист Иван Бессонов даст концерт в Парке науки и искусства

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В парке науки и искусства “Сириус” в Сочи пройдет концерт 16-летнего пианиста Ивана Бессонова.

Юноша в прошлом году стал финалистом телевизионного конкурса "Синяя птица", а в августе выиграл конкурс молодых музыкантов “Евровидение”.

- В конкурсе, проходившем в столице Шотландии Эдинбурге, участвовали музыканты из 18-ти стран, в финал вышли шесть человек. Сильнейшим оказался 16-летний россиянин, исполнивший Первый концерт Чайковского, - сообщает пресс-служба фонда "Талант и успех".

Концерт Ивана Бессонова в Сочи состоится 24 января в 19:30 в Парке науки и искусства "Сириус".