В Сочи поджигатель автомобилей попал на видео
В Сочи ночью 6 января на улице Санаторной на парковке около жилого дома сгорели шесть автомобилей. Как выяснилось, причиной пожара стал поджог. Сомнений в этом не осталось после публикации видео с камер наружного наблюдения.
Около 2:30 к машине Toyota RAV4 подошел неизвестный мужчина в капюшоне и с пакетом. Позднее он отошел и через несколько мгновений машина вспыхнула. Огонь перекинулся и на соседние авто.
Сочинский поджигатель попал на видео.
В полиции уже начали поиски злоумышленника.
- Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается личность злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Пожарные прибыли на место через 10 минут после сообщения о возгорании. Через 20 минут пламя полностью потушили, на месте работали восемь человек и две единицы техники, уточнили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Погибших и пострадавших нет.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»