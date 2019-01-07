В Сочи поджигатель автомобилей попал на видео

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:50:41+03:00

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В Сочи ночью 6 января на улице Санаторной на парковке около жилого дома сгорели шесть автомобилей. Как выяснилось, причиной пожара стал поджог. Сомнений в этом не осталось после публикации видео с камер наружного наблюдения.

Около 2:30 к машине Toyota RAV4 подошел неизвестный мужчина в капюшоне и с пакетом. Позднее он отошел и через несколько мгновений машина вспыхнула. Огонь перекинулся и на соседние авто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/685281" frameborder="0"></iframe> Сочинский поджигатель попал на видео.

В полиции уже начали поиски злоумышленника.

- Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается личность злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пожарные прибыли на место через 10 минут после сообщения о возгорании. Через 20 минут пламя полностью потушили, на месте работали восемь человек и две единицы техники, уточнили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Погибших и пострадавших нет.