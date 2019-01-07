В Краснодаре одновременно откачивали с улиц воду и посыпали дороги песком и солью
Краснодарские экстренные и коммунальные службы продолжают все праздники работать в усиленном режиме. 6-7 января хлопот сотрудникам доставила погода - в краевом центре прошел дождь, мокрый снег и наблюдались небольшие заморозки.
Ночью спецтехника обрабатывала проезжую часть всех мостов и путепроводов, а в это же время на некоторых улицах приходилось откачивать воду.
- С 3 до 5 часов утра, в связи с понижением температуры и выпадением мокрого снега, спецтехника превентивно обработала все путепроводы противогололедными материалами. Для этого использовано около 15 тонн песчано-соляной смеси. Кроме того, были ликвидированы локальные подтопления проезжей части улиц Пригородной, Российской и Петра Метальникова, образовавшиеся после дождя и мокрого снега, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
На дежурстве остаются 23 единицы техники, заготовлено 1,1 тысячи тонн песчано-соляной смеси. В случае сильного дождя готовы выйти на откачку воды 10 единиц спецтехники.
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