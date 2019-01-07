2019-01-07T16:26:34+03:00
Общество

В Туапсинском районе провели утренник для детей из пострадавших от наводнения семей

Они продолжают жить в пансионате
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба Туапсинского районаФото: пресс-служба Туапсинского района
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После октябрьского наводнения в Туапсинском районе несколько семей остались без собственных домов. Временно они живут в пансионате “Южный” в селе Шепси. Но без праздника они не остались. Для детей приготовили утренник и представление.

- Ребятишки вместе со Снеговиком и поросенком Фунтиком пытались развеселить Бабу Ягу, чтобы она из злой и вредной волшебницы превратилась в добрую и не мешала наступлению праздника. А затем вместе с Дедом Морозом мальчишки и девчонки водили хороводы, пели песни, читали стихи и состязались в веселых конкурсах, - сообщают в пресс-службе Туапсинского района.

Во время всех новогодних каникул с ребятами проводят игры, викторины, соревнования, мастер-классы.

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