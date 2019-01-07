2019-01-07T17:28:15+03:00
Спорт

Айзея Уайтхед покинул “Локомотив-Кубань”

Клуб расторг контракт с американским защитником
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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ПБК “Локомотив-Кубань” расстался с 23-летним американским защитником Айзеей Уайтхедом.

- «Локо» и Айзея Уайтхед расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Благодарим защитника за выступление в сезоне 2018-19 и желаем удачи в будущем! - говорится в сообщении клуба.

Уайтхед пополнил состав “Локо” летом 2018 года, контракт был рассчитан на один год. Он провел 8 матчей в Единой лиге ВТБ (11,6 очка, 3,3 передачи и 2,6 потери в среднем за игру) и 8 игр в Еврокубке (11 очков, 3,4 ассиста, 3,3 потери и 3,3 подбора).

- К сожалению, Айзее не удалось быстро адаптироваться к непривычной обстановке, что помешало ему стабильно проявлять свои лучшие качества и стать органичной частью командной игры. В итоге мы пришли к обоюдному соглашению о прекращении сотрудничества. Желаю ему успехов в дальнейшей карьере! - рассказал спортивный директор ПБК "Локомотив-Кубань" Станислав Момот.

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