2019-01-07T18:04:16+03:00
Здоровье

В Геленджике врачи “скорой помощи” вернули к жизни пациента с остановившимся сердцем

У 56-летнего мужчины случился инфаркт
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Два опытных фельдшера, Екатерина Ганерт и Екатерина Хлыбова спасли пациентаДва опытных фельдшера, Екатерина Ганерт и Екатерина Хлыбова спасли пациента
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В Геленджике врачи “скорой помощи” смогли заставить биться остановившееся сердце 56-летнего мужчины. Пациенту стало плохо в аптеке, сотрудница которой сразу же вызвала медиков.

Бригада “скорой помощи” поставила диагноз - острый инфаркт миокарда. Но по пути в больницу сердце мужчины перестало биться.

- Грамотные и четкие действия бригады не дали остановиться сердцу на полпути к спасению. В ММЦ «РНСТ» больного уже ждали. Из автомобиля «Скорой помощи», пациента отправили прямиком на операционный стол. Через сутки пациент был уже в сознании, чувствовал себя удовлетворительно, - рассказали в пресс-службе администрации Геленджика.

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