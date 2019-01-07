В Геленджике врачи “скорой помощи” вернули к жизни пациента с остановившимся сердцем
В Геленджике врачи “скорой помощи” смогли заставить биться остановившееся сердце 56-летнего мужчины. Пациенту стало плохо в аптеке, сотрудница которой сразу же вызвала медиков.
Бригада “скорой помощи” поставила диагноз - острый инфаркт миокарда. Но по пути в больницу сердце мужчины перестало биться.
- Грамотные и четкие действия бригады не дали остановиться сердцу на полпути к спасению. В ММЦ «РНСТ» больного уже ждали. Из автомобиля «Скорой помощи», пациента отправили прямиком на операционный стол. Через сутки пациент был уже в сознании, чувствовал себя удовлетворительно, - рассказали в пресс-службе администрации Геленджика.
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